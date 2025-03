Lunga chiacchierata di Francesco Repice con Milan News durante la quale il radiocronista, sollecitato a rispondere sulle responsabilità della deludente stagione del Milan, ha avanzato un paragone che ha preso in esame i cugini dell'Inter, guidati dal presidente Marotta.

Chi secondo lei è il principale responsabile dell'andazzo di questa stagione deludente del Milan?

"Non c'è un principale responsabile. Il principale responsabile è il modo di vedere questo sport che evidentemente certe proprietà non hanno ancora ben capito come funziona l'Italia. Come funziona in Europa, come funziona a Milano. Secondo me c'è questo piccolo tassello, perché sennò non ci capiamo. Per carità di Dio, sono tutti bravissimi, eccetera, eccetera, però faccio presente che al Milan c'era Paolo Maldini. Forse non si è capito bene: Paolo Maldini. Lì al al Milan c'è un fondo. All'Inter c'è un fondo, giusto? All'Inter c'è presidente Marotta. Quanti scudetti ha vinto Marotta negli ultimi 12 anni? 11 e mezzo. Ci sarà un motivo? C'è un motivo no? Come dice Massimiliano Allegri: 'Ci sono le categorie'. L'unica cosa che dovrebbero fare queste proprietà è mettere persone di pallone. Perché il pallone in Italia è una cosa seria".

