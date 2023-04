Settimana decisiva per il calcio italiano col ritorno dei quarti di finale delle competizioni europee che coinvolge sei squadre. Questo è il pensiero espresso sul proprio canale Youtube da Francesco Repice: "Siamo alla vigilia di Napoli-Milan, partita pazzesca. Mi spiace non poter fare la radiocronaca per motivi che stanno sopra le nostre teste e che vengono risolte tra la società partenopea e la RAI. Detto questo, in bocca a lupo a tutte perché questa settimana sarà importante per far capire al mondo che l'Italia è tornata a livello di club, sperando che torni a livello di Nazionale".