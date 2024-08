Intervistato da Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione 'Radio Gol', il radiocronista Francesco Repice ha indicato la squadra di Antonio Conte come la principale antagonista dell'Inter nella corsa Scudetto: "Sono sicuro che il Napoli sarà la vera antagonista dell’Inter, più della Juventus. Non sarà facile per Thiago Motta al primo anno alla Juventus, mentre Conte è uno che sposta tutti gli equilibri. Ho avuto la fortuna di lavorare raccontando le partite della sua Juve e della sua nazionale ed ho capito che lui è di un’altra categoria. Napoli è la piazza giustissima per lui che ha vinto ovunque mettendo fuoco in quelle tifoserie. Vedevo il pubblico di Torino impazzire quando lui ballava, esultava e si arrabbiava coi suoi calciatori. Conte non racconta balle, non si pone mai in maniera altezzosa e dice le cose come stanno, sempre. E’ uno di quelli che si può permettere di dire ciò che vogliono perchè è un uomo di calcio”.