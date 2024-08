"Inter e Napoli sono avanti rispetto alle altre". Così Francesco Repice dice, a TMW Radio, la sua a proposito di un'immaginaria griglia di partenza delle squadre di Serie A, griglia nella quale il noto radiocronista della RAI inserisce la squadra di Simone Inzaghi in pole position. "Io la penso ancora così. Conte quando si siede su una panchina vince, lo dice il suo curriculum. Ha un'ottima squadra e non ha le coppe, e questo conta. Credo sia di diritto da affiancare all'Inter, che ha aggiunto il giusto, che ha un club che ha continuità ed equilibrio. Poi ci sono le altre, con una preferenza per l'Atalanta, che vedo pronta al grande salto, soprattutto se riuscirà ad esplodere Zaniolo".

Conte ripete che non si aspettava questa accoglienza. Ma davvero è così?

"Sarà da sistemare la questione Lukaku-Osimhen. Lui è già entrato nella testa dei calciatori. Ha allenato in vari ambienti, ma Napoli ti dà una forza, una spinta diversa. Ha detto a tutti che non farà mai cori contro la Juve. Questo modo di fare nei riguardi dei tifosi è credibile. Nella testa dei tifosi ha un appeal particolare, perché è uno che non racconta fesserie".