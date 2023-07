Tijjani Reijnders, uno dei tanti nuovi arrivi in casa Milan, racconta il suo impatto con il mondo rossonero ai microfoni della Gazzetta dello Sport da Los Angeles: "Sono impressionato, dal primo giorno. Ho capito subito di essere in un grande club, diverso dalla dimensione dell’Az Alkmaar a cui ero abituato. Sono colpito dai tifosi. Vedere come ci supportano è molto bello. Io poi da piccolo ho sempre visto il Milan in tv, da solo o assieme a mio papà, ho sempre saputo che il Milan era un grande club".

Qual è il sogno di Tijjani Reijnders, a quasi 25 anni?

"Viincere una Champions con il Milan. Ma ora anche uno Scudetto...".

Per il Milan c’è stato anche un no al Barcellona e questo ormai lo abbiamo capito. È vero che è arrivata una chiamata anche da Xavi?

"Sì, ma io avevo fatto la mia scelta. Avevo parlato con Moncada e con Pioli... e a quel punto avevo già deciso, anche con la mia famiglia. Avevo già deciso che avrei giocato per il Milan".

A proposito di quel discorso sullo scudetto, quali sono le favorite?

"In Italia ci sono tanti grandi club, lo sappiamo. La Juventus, il Napoli che ha fatto una grande stagione, l’Inter...".

Dovendo scegliere l’avversario più pericoloso?

"Il Napoli".