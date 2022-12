Sono annunciati circa 13mila spettatori per assistere dal vivo a Reggina-Inter, l'amichevole tra i fratelli Inzaghi in programma giovedì allo stadio Oreste Granillo (kick-off ore 18). Una cornice di pubblico che, secondo LaCnews24, è destinata ad arricchirsi arrivando a sfiorare le 16mila presenze con ancora due giorni pieni a disposizione per la prevendita. Molte presenze sono previste dal nord della Calabria e da parte della Sicilia.