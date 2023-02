Giovanni Fabbian sta crescendo a vista d'occhio nella Reggina, club a cui l'Inter l'ha prestato proprio con l'intenzione di riaverlo più pronto a luglio rispetto a quanto non fosse alla fine della stagione scorsa vissuta da protagonista nella squadra Primavera campione d'Italia. Il centrocampista sta diventando sempre più un idolo dei tifosi granata che lo hanno premiato come MVP della squadra per il mese di gennaio, anche grazie alla doppietta segnata nella vittoria contro la Ternana. "Fabbian è il più votato dai tifosi amaranto e si aggiudica il premio Ventura Gioielli", si legge sul profilo Twitter della società calabrese.