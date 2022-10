Fatica a digerire la sconfitta del Tardini il tecnico della Reggina il tecnico Filippo Inzaghi, un 2-0 che costa agli amaranto il primato in classifica. In conferenza stampa, Inzaghi ha sottolineato la prova dei suoi uomini e in particolare di Giovanni Fabbian, che ha avuto probabilmente le occasioni più pericolose dei calabresi: "Dal punto di vista della personalità sono contento. Simone Colombi non ha fatto mezza parata. La squadra mostra personalità a venire qui a giocare in un campo difficile. Abbiamo avuto occasioni importanti, non possiamo prendere gol così. Fabbian ha preso 7-8 volte la palla dal dischetto e con lui, Canotto e Rivas abbiamo avuto due tre palle importanti. Non possiamo prendere gol da ripartenza con squadra schierata perdendo due contrasti. Abbiamo tenuto il possesso palla, è incredibile quello che è successo oggi".