Sarà Michael Oliver, 38enne arbitro di Ashington, a dirigere la gara di debutto in Champions League dell'Inter di Simone Inzaghi alla Reale Arena contro la Real Sociedad. Per il fischietto inglese sarà l'undicesimo gettone con un club italiano in carriera: nella storia Oliver ha diretto i nerazzurri già una volta in occasione dell'andata dei quarti di finale della scorsa edizione del torneo, quando l'Inter si impose per 2-0 al Da Luz contro il Benfica.