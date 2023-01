Ci sono anche le parole di Luca Ravenna, comico milanese classe 1987, all'interno del Matchday Programme in vista di Inter-Napoli. "Sono figlio e nipote di interisti, nessuno ha mai avuto dubbi, neanche per un secondo - racconta il comico interista doc -. La partita che mi ha fatto scattare un qualcosa in più è stato il derby 1995/96 deciso da un gol di Branca. Ero in terza elementare e ho provato delle emozioni fortissime perché eravamo riusciti a battere una squadra molto forte. A parte Ronaldo, che è un fuori quota, ho sempre amato Recoba. Di questa Inter mi paice molto Barella, mi ricorda anche il mio idolo da bambino e di sempre: Nicola Berti".