È toccato a Fabrizio Ravanelli, consigliere del presidente dell'Olympique Marsiglia Pablo Longoria, presentare ai cronisti intervenuti in conferenza stampa Valentin Carboni, che quest'oggi è stato presentato ufficialmente come nuovo giocatore dei Phocéens: "Valentin è un giocatore dal potenziale davvero importante, è solido tecnicamente e fisicamente. Viene da un'ottima stagione al Monza, voi tutti conoscete il livello del campionato italiano e quanto sia difficile giocare in Italia, lui ha disputato un campionato straordinario. Ha poi giocato e vinto la Copa America con l'Argentina. A nome dell'OM ti do il miglior benvenuto".