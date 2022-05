Intervistato da Sky Sport, Fabrizio Ravanelli ha mandato un accorato consiglio all'Inter: "I nerazzurri devono tenersi stretto Ivan Perisic. Ho assistito alla finale di Coppa Italia dallo stadio; c'è chi dice che Marcelo Brozovic è il cervello dell'Inter, ma Perisic è straordinario, ha vinto la partita da solo. La Juve ha avuto difficoltà a contrastarlo, è fenomenale: vederlo saltare di testa con quel dinamismo mi fa pensare che ancora per 2-3 anni possa fare la differenza. Perisic è incredibile: avete visto con quale personalità ha preso la palla per tirare il rigore? Adesso non c'è peggior avversario adesso che l'Inter: dopo la vittoria della Coppa Italia avrà molta autostima, sarà dura per il Cagliari fare punti".