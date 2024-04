Ospite a TVPlay, l'ex attaccante Fabrizio Ravanelli ha parlato del derby di lunedì prossimo che, in caso, di vittoria, consegnerebbe all'Inter lo Scudetto: "L'Inter giocherà il derby per vincere. Negli ultimi match contro il Milan è sempre riuscito ad intrappolare i rossoneri. Penso che i nerazzurri vorranno fare di tutto per poter festeggiare lo Scudetto al derby, sarebbe qualcosa di veramente bello per loro".