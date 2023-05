Dagli studi di 'Pressing', Fabrizio Ravanelli fa capire che la sfida di ritorno di domani tra Inter e Milan abbia già un indirizzo ben preciso: "L'Inter arriva a questa partita in una condizione psicofisica straordinaria, tale da farmi dire che è una squadra ingiocabile, con una condizione stratosferica. In Champions poi si può ribaltare tutto, ma il Milan l'ho visto in grandissima difficoltà soprattutto sul punto di vista fisico. Nel match d'andata, soprattutto nei primi 20 minuti, voleva spaccare il mondo concedendo spazi incredibili regalando la vittoria all'Inter.

Come se non avesse mai avuto quell'esperienza e che non abbia mai vinto dei titoli europei".