Ai microfoni di Radio Marte, l'ex allenatore del Cagliari Massimo Rastelli torna sulla sconfitta del Napoli contro l'Atalanta: "Non è un dramma, ci sta perdere contro una squadra come l’Atalanta, se non sei al 100% è una squadra che non perdona. Il Napoli ha incontrato il peggior avversario possibile in un miniciclo di ferro, Gian Piero Gasperini mette in difficoltà tutti. È una battuta d’arresto che ci può stare in un percorso di crescita come quello degli azzurri. Con l’Inter sarà una partita diversa, è una squadra che ti fa ragionare di più".