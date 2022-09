È Giacomo Raspadori il giocatore azzurro protagonista oggi in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano. L'attaccante del Napoli si prepara a scendere in campo a San Siro per la sfida di Nations League contro l'Inghilterra, in uno stadio che gli riporta alla mente dolci ricordi: "Se sogno una notte come quella di Inter-Sassuolo? Sicuramente sarebbe bello. Se si scende in campo in uno stadio così prestigioso con la maglia della Nazionale non si può fare altro che sognare qualcosa di grande. Tutti i giorni si lavora per far sì che questi sogni possano diventare realtà".