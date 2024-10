Dopo le partite di ieri di Champions League ecco come cambia il ranking Uefa per club, in attesa delle ultime gare previste questa settimana nelle coppe europee. Davanti resta il Manchester City a 132.000, secondo il Real Madrid a 127.000 e terzo il Bayern Monaco a 116.000.

Subito dietro, il Liverpool a 106.000, il Paris Saint-Germain a 93.000 alla pari con la Roma e il Borussia Dortmund a 89.000. L'Inter è ottava a 85.000 davanti a Bayer Leverkusen e Villarreal a 82.000. Gl spagnoli erano ottavi fino all'inizio di questa settimana, davanti ai nerazzurri.