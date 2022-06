Tre mesi dopo aver conquistato il primo posto del ranking FIFA, il Brasile ha ampliato il divario rispetto al Belgio, l'inseguitore più vicino; l'Argentina si sistema sul gradino più basso del podio a spese della Francia, quarta, che ha pagato lo scotto per le quattro partite senza vittorie in UEFA Nations League. Avanzano nella Top 10 Spagna (6°, +1), Paesi Bassi (8°, +2) e Danimarca (10°, +1), mentre scendono Italia (7°, -1) e Portogallo (9°, -1). Esce dalle prime dieci posizioni il Messico, mentre il Kazakistan ha fatto i progressi maggiori dall'ultima rilevazione (114°, +11). Anche Cuba (167°, più 10), Grecia (48°, più 7) e Malesia (147°, più 7) hanno fatto notevoli passi avanti in graduatoria.