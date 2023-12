Il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri, intervenuto in conferenza stampa, dipinge così la sfida di lunedì contro il Sassuolo: "Sarà una partita difficilissima. Loro hanno battuto la Juventus e l'Inter e hanno fatto più punti fuori che in casa. Dovremo fare una gara di determinazione e volontà. Loro hanno un modulo ben collaudato, per questo hanno segnato quattro gol ai bianconeri e due ai nerazzurri; non sanno giocare solo di rimessa, hanno un loro canovaccio che sanno fare molto bene".