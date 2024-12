Luca Ranieri chiede rispetto per Edoardo Bove, colpito da un malore nella sfida di campionato della scorsa settimana contro l'Inter. Il capitano della Fiorentina, intercettato da DAZN prima della gara col Cagliari, parla così del suo compagno di squadra: "Edoardo lo sentiamo tutti i giorni, sta bene e sta facendo gli accertamenti necessari. Non vediamo l'ora di riabbracciarlo. Chiedo un po' di rispetto nei suoi confronti e per la sua privacy, perché stanno uscendo cose non vere".