Dopo l'amichevole persa contro l'Hellas Verona, il tecnico della Cremonese Massimiliano Alvini ha parlato anche dei nuovi giocatori arrivati in grigiorosso per questa nuova avventura in Serie A, tra i quali anche il portiere romeno Ionut Radu: "Sono giocatori che abbiamo cercato e voluto insieme, abbiamo le idee chiare su quello che abbiamo fatto e su quello che dobbiamo ancora fare. Stiamo cercando di creare una Cremonese competitiva, per ora ho ricevuto tante indicazioni positive".