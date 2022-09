Ionut Radu pare aver trovato a Cremona il posto giusto per affermarsi. Il portiere romeno in prestito alla Cremonese dall'Inter, protagonista di un ottimo avvio di campionato, all'indomani del pari contro l'Atalanta scrive sul proprio profilo Instagram un messaggio di elogi al gruppo di Massimiliano Alvini ma anche a tutto l'ambiente: "Quando sai che fai parte di un gruppo fantastico, che la strada è quella giusta, e che percorrerla al fianco di tifosi come quelli grigiorossi rende tutto ancora più bello! Dai Cremona".