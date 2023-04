Nel futuro, secondo le ultime voci, potrebbe esserci anche l'ipotesi Inter. Ma nel frattempo, Andrea Radrizzani deve pensare al Leeds e soprattutto alla salvezza del club di Elland Road, diventata più complicata dopo la brutta batosta interna per mano del Liverpool che lascia la squadra di Willy Gnonto al 16esimo posto in classifica con due soli punti di margine sul Nottingham Forest. Il ritorno in Championship dei Whites potrebbe infatti avere ripercussioni pesanti per il loro proprietario: secondo il Daily Mail, rischia di perdere più di 300 milioni di euro se il club non riuscisse a garantirsi la permanenza in Premier League.

La retrocessione inficerebbe infatti sull'accordo ormai definito per il passaggio della maggioranza del Leeds all’attuale socio di minoranza, la 49ers Enterprises, al momento detentore del 44% delle azioni. Nell’accordo fra Radrizzani e i 49ers è previsto che questi ultimi rilevino le quote per un valore di 477 milioni di euro, ma questa valutazione rimane tale solo se il Leeds manterrà la categoria. Il passaggio di consegne avverrebbe anche in caso di retrocessione, ma col rischio di crollo della valutazione del Leeds a 170 milioni di euro. L’opzione per prendere il controllo del club scade nel gennaio 2024.