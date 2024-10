La rimonta subita dalla Juventus nel derby d'Italia porta l'Inter a riprendere subito la marcia per accorciare il gap dal Napoli. Il turno infrasettimanale in casa dell'Empoli è a tinte nerazzurre: il "2" è proposto a 1,44 su William Hill e a 1,45 su Sisal, con gli uomini di Simone Inzaghi favoriti per portare avanti la tradizione positiva al Castellani, che in 16 precedenti vede 11 vittorie dell'Inter e 2 dei toscani. Il successo della squadra di Roberto D'Aversa - un punto nelle ultime tre gare e alle prese con diverse assenze - è quotato 7,50, mentre il pareggio vale 4,40.

Gli esperti prevedono una sfida con tanti gol: l'Over è visto a 1,75, mentre l'Under è offerto a 1,95. Lo 0-1 - in lavagna a 6,50 - è ritenuto il risultato esatto più probabile, seguito dallo 0-2, a 6,75; l'1-2 vale 8,75, stessa quota vista per l'1-1, mentre l'1-0 dei padroni di casa, ancora senza reti in casa, si gioca a 19.