Sei vittorie consecutive senza subire gol e ora un terzo posto in classifica che riapre le speranze per la seconda parte del campionato. La Juventus prosegue la sua rimonta in Serie A dopo la vittoria sulla Lazio, una scalata che continua anche nelle valutazioni dei bookmaker: nelle scommesse sullo scudetto i bianconeri conquistano ancora terreno e sono ora offerti tra il 7 di Planetwin365 e il 7,50 di 888sport.it. La squadra di Massimiliano Allegri è ora alla pari con l'Inter, pure a 7 volte la posta, con il Milan solo di pochissimo avanti, a 6,50. Il Napoli intanto prosegue la sua volata chiudendo il 2022 con il successo sull'Udinese, e il titolo a Luciano Spalletti e i suoi passa da 1,42 a 1,37.