La venticinquesima giornata di Serie A è andata in archivio con il posticipo del lunedì sera vinto dal Genoa contro il Venezia al Ferraris. Domenica sera, invece, il derby d’Italia ha visto vincere di misura la Juventus di Thiago Motta contro l’Inter di Simone Inzaghi all’Allianz Stadium con il sigillo di Francisco Conceiçao. Juventus che lotta con Lazio per un posto Champions, mentre la Fiorentina di Raffaele Palladino, piegata 2-0 in casa dal Como, rimane a quota 42 punti al sesto posto. Il Milan di Sergio Conceicao, vittorioso 1-0 contro l’Hellas Verona e sempre con la partita col Bologna da recuperare, è sotto ai viola di un punto.

Stando alle quote Antepost su LeoVegas, l’Inter rimane comunque la favorita per la conquista dello scudetto a 1.85. Vicinissimo il Napoli a 2.00, l’Atalanta a distanza si punta a 14.00. Quota 51.00 per la Juventus, Lazio a 101.00. Milan proposto a 151.00, a 251.00 la Fiorentina.