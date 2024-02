Poco prima di rientrare negli spogliatoi al termine del riscaldamento, Lautaro Martinez è stato premiato per lo storico traguardo dei 100 gol segnati in Serie A, tutti ovviamente con la maglia dell'Inter (poi sono diventati 101, sempre al Via del Mare). Il vice presidente Javier Zanetti ha consegnato al Toro una maglia celebrativa, ovviamente con il numero 100 in bella evidenza.

Inutile sottolineare l'ovazione del pubblico del Meazza per il capitano dell'Inter.