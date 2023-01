Arrivano buone notizie per Stefano Pioli dall'allenamento sostenuto dal Milan alla vigilia della finale di Supercoppa italiana contro l'Inter: secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, Ante Rebic si è allenato anche oggi con il gruppo per l'intera seduta e, quindi, è recuperato al 100%. Il croato, così come Divock Origi, potrà risultare utile a partita in corso, visto che al centro dell'attacco partirà titolare Olivier Giroud.