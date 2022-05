A quattro giorni dalla finale di Coppa Italia contro l'Inter, Massimiliano Allegri attende notizie dai suoi giocatori e dallo staff medico in vista della finale. Ieri Danilo e Pellegrini non erano nemmeno a Genova, De Ligt è rimasto in panchina tutta la gara, Zakaria e Morata sono entrati nella ripresa, mentre per Locatelli e McKennie sarà corsa contro il tempo. Da valutare Kean, "che ha preso una botta al piede e ha stretto i denti per finire la partita".