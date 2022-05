Tifoserie di Inter e Juventus nel mirino della Questura di Firenze: sono stati infatti emessi 22 provvedimenti Daspo nei confronti di altrettanti tifosi nerazzurri e bianconeri, indagati a vario titolo per due diversi episodi: gli scontri di piazza Alberti del 21 settembre 2021 e lo striscione juventino esposto lo scorso 30 gennaio 2022 ai cancelli della curva Fiesole. Per quel che concerne gli scontri tra interisti e viola, la Polizia di Stato ha subito dopo fermato all’altezza di viale Cialdini alcuni veicoli con a bordo ultrà interisti segnalati come coinvolti negli scontri e 18 dei quali subito “daspati” dopo esser stati denunciati per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere in occasione di manifestazioni sportive e alcuni anche per il possesso dei fumogeni. I tafferugli avrebbero coinvolto un 80ina di ultras delle due opposte frange che avrebbero dato vita a veri e propri atti di guerriglia urbana con lancio di bottiglie di vetro e di altri oggetti contundenti, tra cui segnali stradali appositamente divelti, bidoni in metallo, pietre ed artifizi luminosi. L’attenta analisi dei fotogrammi della videosorveglianza cittadina che ha ripreso gli scontri e la successiva comparazione delle immagini dei tifosi identificati in viale Cialdini, hanno consentito di individuare almeno 20 ultras interisti, di età compresa tra i 17 e i 52 anni (1 solo minorenne) che avrebbero partecipato alla guerriglia urbana.