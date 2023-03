Domani a Nyon ci saranno i sorteggi dei quarti di finale di Champions League: l'Inter conoscerà la sua avversaria e saranno anche sorteggiate le sedi degli incontri, decidendo chi giocherà la prima in casa. Una curiosità: siccome Inter e Milan giocano nello stesso stadio, le regole Uefa vietano di giocare due partite nello stesso impianto nell'arco delle 24 ore; il Milan in quanto campione d'Italia ha diritto di precedenza rispetto all'Inter, per cui se entrambe saranno sorteggiate in casa alla prima partita, sarà l'Inter a dover cambiare l'ordine.

Dove poter seguire il sorteggio domani alle 12? La cerimonia sarà trasmessa in diretta sul canale 20 del digitale terrestre, su Sky Sport 24 o in streaming su Now o sito Uefa.com. Su FcInterNews invece classica diretta testuale del sorteggio.