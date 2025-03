Casadei dove arriverà? A rispondere è Urbano Cairo, che tanto si è incaponito durante la sessione di mercato di gennaio per portare l'ex canterano dell'Inter a Torino: "Non lo so ma intanto ce lo godiamo perché sta facendo benissimo - riporta TMW -. È forte fisicamente e tecnicamente, ha un grande stacco di testa ed è bravo anche a far gol negli inserimenti. Siamo contenti ma non soltanto di lui: Biraghi si è inserito bene, Elmas non ne parliamo. E questo ha portato benefici anche a chi c’era prima. Vlasic sta facendo la sua miglior stagione, Maripan sta andando alla grande, Lazaro ha fatto sei assist".

C’è ancora il tempo per sognare?

"Davanti corrono tanto, anche oggi il Milan ha vinto. Siamo a 9 punti dal settimo posto. Ma noi dobbiamo andare avanti partita per partita cercando di vincerne più possibile e poi vedremo. Sognare è possibile".