Si sono disputati due incontri, per le qualificazioni agli Europei, alle 18:00. Tutto facile per la Slovenia contro la Finlandia: Sesko segna una doppietta, chiude la pratica Janza nel finale. Successo esterno della Lituania a Sofia contro la Bulgaria: la truppa baltica si impone in una sfida tra due Nazionali che non hanno molto da dire nel raggruppamento comandato da Ungheria e Serbia.