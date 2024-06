Qatar Airways, vettore aereo ufficiale di FC Internazionale che potrebbe integrare la sua collaborazione con la società nerazzurra nella nuova stagione, ha annunciato l'ampliamento del proprio portafoglio di sponsorizzazioni sportive con le competizioni per squadre nazionali maschili UEFA in qualità, anche nella fattispecie, di compagnia aerea partner ufficiale. La sponsorizzazione, un'estensione della precedente partnership attorno a UEFA EURO 2020, inizierà con il prossimo UEFA EURO 2024.

L'amministratore delegato del gruppo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: "Siamo lieti di collaborare con la UEFA. In qualità di compagnia aerea partner ufficiale delle competizioni nazionali maschili, Qatar Airways si impegna a portare migliaia di fan in Germania per questo prestigioso evento. Questa partnership sottolinea il nostro impegno nel connettere le persone attraverso la nostra vasta rete di oltre 170 destinazioni. Con l'aggiunta di Amburgo alle nostre operazioni dal 1° luglio 2024, stiamo rafforzando ulteriormente il nostro impegno nella regione e supportando questo entusiasmante torneo".