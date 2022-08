La FIFA sarebbe pronta a spostare la data di inizio della Coppa del Mondo un giorno prima in modo che la nazione ospitante, il Qatar, possa giocare per prima. La notizia è riportata da The Athletic, che sottolinea come il Mondiale dovrebbe iniziare lunedì 21 novembre, con il Senegal che avrebbe giocato contro i Paesi Bassi. Ma il Paese ospitante vorrebbe giocare la gara inaugurale e quindi l'incontro con l'Ecuador potrebbe essere disputato domenica 20 novembre.