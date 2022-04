Piccolo cambiamento in vista di Qatar 2022. Ad aprire le danze del Mondiale 2022 sarà Senegal-Olanda e non Qatar-Ecuador, diversamente da quanto stabilito inizialmente e diversamente da quelli che sono i canonici svolgimenti del Mondiale. La partita inaugurale infatti di solito vede impegnata la squadra del paese ospitante, inserita anche tra le squadre testa di serie, e così sarebbe dovuto essere fino a qualche ora fa, quando è arrivata la modifica da parte della Fifa che non ha fornito spiegazione alcuna circa le ragioni del cambiamento di programma come spiega l'ANSA. Il 21 novembre allo stadio Al-Thumama dunque a scendere in campo per il match apri-pista saranno il partenopeo, nonché campione d'Africa, Kalidou Koulibaly e i due olandesi nerazzurri Stefan De Vrij e Denzel Dumfries (chiaramente in caso di convocazione al Torneo).