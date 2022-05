L'ex difensore Vittorio Pusceddu, oggi allenatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio tornando sul campionato appena concluso: "Scudetto più vinto dal Milan o perso dall'Inter? L'Inter senza Brozovic ha perso parecchi punti, ma se ricordiamo anche il Milan in un periodo ha fatto lo stesso. La sconfitta del Dall'Ara è stato il tocco finale perché il Milan vincesse lo Scudetto, ma non vedo demeriti nerazzurri quanto più meriti rossoneri. Pioli ha saputo trascinare una delle squadre più giovani del campionato, per il prossimo anno gli auguro di fare molto bene anche in Champions".