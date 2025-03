In una lunga intervista a Tuttosport, Paolo Pulici ricorda il provino con l'Inter in cui fu bocciato da Helenio Herrera. "Mi disse che dovevo fare il centrometrista e non il calciatore: “Vai troppo veloce per giocare a calcio”. Ora immaginate che soddisfazione provai il 6 aprile del ’69: e dovevo ancora compiere 19 anni. La data è stampata nel cuore. Il mio primo gol in A. Con la maglia del Toro. A San Siro. E proprio contro l’Inter, anche se Herrera non era più il loro allenatore. Una rivincita pazzesca".

Ma Herrera, più avanti, ammetterà l'errore. "Anni dopo quel provino, credo nel ’73 quando tornò all’Inter, mi venne vicino prima della partita contro di noi e mi disse: “Non ho creduto in te e sei diventato un grande bomber. Ho sbagliato”. Fu il suo modo di chiedermi scusa. Gli strinsi la mano con vigore: era giusto fare così".