🚨 Christophe Galtier en conf : « Le club travaille pour améliorer l’effectif. On va prendre l'avion, faire un trajet de 12 heures, on va dormir et quand on atterrira on aura peut-être 1 ou 2, voire 3, 4, 5 joueurs de plus. On verra ce qui va se dérouler cette semaine. »