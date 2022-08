Nessuna nuova offerta per Wesley Fofana: questa è la notizia data da Brendan Rodgers, allenatore del Leicester, che nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Southampton ribadisce la sua posizione in merito al giocatore, nel mirino del Paris Saint-Germain come pista alternativa a Milan Skriniar: "La mia idea è che sia un giocatore del Leicester. Non è in vendita. A meno che non cambi qualcosa, mi aspetto che rimanga qui. Non c'è niente di nuovo rispetto all'ultima volta che abbiamo parlato. Abbiamo parlato numerose volte, sono conversazioni private. La nostra comunicazione è normale".