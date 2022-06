Milan Skriniar nel mirino, ma non solo. Il PSG ha intenzione di cambiare strategia sul mercato. Quantomeno nelle intenzioni spiegate dal proprietario Nasser Al-Khelaifi: "Forse dovremo cambiare slogan... Dream Bigger (sogna più in grande) va bene, ma bisogna essere realisti. Non vogliamo più nomi appariscenti, bling-bling, è la fine dei lustrini che luccicano", ha detto ai microfoni de Le Parisien.

Quali quindi gli obiettivi?

"Avremo il miglior centro di formazione al mondo e il mio obiettivo per i prossimi anni è avere una squadra fatta di soli giocatori parigini. C'è tanto talento nella nostra regione e i migliori calciatori meritano di giocare per il PSG. Servirà tempo, ma è un obiettivo".