Intervistato da Radio Radio Mattino Sport e News, l'ex attaccante di Roma e Genoa Roberto Pruzzo ha parlato così dell'Inter soffermandosi soprattutto sugli uomini chiave della squadra di Simone Inzaghi in una stagione dove si giocheranno tantissime partite, circa 60-70 fra le varie competizioni:

"Credo che siano dei giocatori imprescindibili. Mkhitaryan non lo toglie anche se avesse 52 anni, Acerbi è un uomo che ti dà garanzie al livello caratteriale e di personalità. Sono giocatori che giustamente hai in squadra, ti alzano un po’ la media, qualche rischio la corri, ma ti danno tante garanzie a livello tecnico e di gruppo. Non bisogna sottovalutare questo. Sono punti di riferimento".