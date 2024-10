Intervenuto su Radio Radio, Roberto Pruzzo ha inquadrato la sfida di domani sera in programma all'Olimpico: "La Roma deve dare un segnale, i calciatori devono dare quella spinta in più per trasformare i fischi in applausi. L’occasione è quella giusta e deve contare sui giocatori migliori e la squadra può fare una grande partita. Ci sono le condizioni per vedere una buona Roma. Ovviamente se la partita si incasina subito, contro una squadra forte, allora le cose si complicano. Ma la Roma deve pensare in positivo".