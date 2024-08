Interpellato dai colleghi di Radio Radio, Roberto Pruzzo ha inquadrato l'appuntamento di questa sera in programma a San Siro: "Il Lecce se la giocherà per non retrocedere. Se ti dico quando spende in media per un giocatore… è chiaro che qualche problema lo possa avere. L’Inter intende riprendersi dopo la sfida contro il Genoa, l’occasione è buona per rimettersi a correre. Tralasciare i dettagli e andando al sodo, io credo che l’Inter possa vincere".