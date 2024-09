Davide Frattesi è l'argomento del giorno. Nell'immediato post-Nations League, competizione durante la quale il centrocampista dell'Inter si è reso ancora una volta protagonista, il tema più discusso è stato ed è il minutaggio irrisorio dell'ex Sassuolo all'Inter. A parlarne è anche Roberto Pruzzo che a Radio Radio dice: "I risultati della squadra sono oltre le aspettative e lui giocoforza è costretto ad accettare una situazione che è paradossale. Poi lo vedi giocare in Nazionale e lo vedi giocare bene, sembra avere una condizione ottimale. Evidentemente si allena benissimo, non so per quanto può durare questa situazione. Ma le cose per adesso stanno andando oltre le più rosee aspettative: perché non giocare in campionato e avere questo rendimento così positivo in nazionale è veramente difficile da vedere".

Sulle prestazioni del centrocampista italiano nei giorni scorsi si è espresso anche il commissario tecnico della Nazionale che nella conferenza stampa al termine di Israele-Italia 1-2 ha risposto così alle domande sul rendimento del giocatore dell'Inter:

"Frattesi anche quando non si vede dentro le azioni fa un importante volume di lavoro, aiuta sempre la squadra permettendole di essere in superiorità. Ha qualità di inserimento uniche e si fa trovare sempre al posto giusto, è un calciatore importantissimo per noi".