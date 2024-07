Roberto Pruzzo, intervenuto a Radio Radio Mattino Sport e News, ha parlato della lotta Scudetto, soffermandosi così: "Inter avanti ai nastri di partenza, per quello che ha dimostrato in questi anni e per quello che fa Marotta ogni anno con largo anticipo. Non ci saranno tante problematiche per cominciare, ripetersi è sempre difficile perché la stagione dell’anno scorso è stata imprevista e ad un certo quasi facile per l’Inter. Credo che quest’anno potrà essere più o meno la stessa cosa", ha concluso.