Carriera finita a 24 anni. Enock Mwepu, centrocampista zambiano in forza al Brighton, non potrà più giocare a calcio a causa di un problema cardiaco. A comunicarlo è il club di Premier League attraverso una nota ufficiale. Il giocatore aveva avvertito un malore il mese scorso durante un viaggio per raggiungere il ritiro della nazionale zambiana.