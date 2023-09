Doppio impegno di spessore per il Sassuolo, in campo contro Juventus e Inter nel giro di pochi giorni. Per le sfide contro le due big, Alessio Dionisi si affiderà anche all'ex nerazzurro Andrea Pinamonti: "Speriamo segni sempre con continuità - l'augurio del tecnico neroverde in conferenza stampa -. Nelle prime partite mi si faceva notare che sembrava quello dell'anno scorso, ora dopo la quarta...per me stava già crescendo ed è normale che mi si creda di più se i numeri mi danno ragione.

Roma è stata fatta in un giorno? No, figuriamoci se un giocatore che non ha ancora completato il suo percorso possa tirare fuori il massimo dopo una stagione non all'altezza. È conseguenza del lavoro, della testa che non gli funzionava l'anno scorso perché a un certo punto non gli tornavano le cose e non era mentalizzato, ora fa gol e un attaccante che fa gol acquisisce consapevolezza".