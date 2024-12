Nella serata della prima doppietta inglese di Sandro Tonali, Eddie Howe, manager del Newcastle, non ha nascosto il fatto di volersi godere il centrocampista ancora per molto, al contrario di quanto sostengono alcuni media italiani, secondo cui l'ex Milan avrebbe espresso un sentimento di nostalgia nei confronti della Serie A: "Penso che sia fantastico da vedere dal mio punto di vista, è un grande acquisto e vuoi che i tuoi grandi acquisti facciano bene e si adattino subito - le sue parole -. È qui da un po', ma ha giocato pochissimo (per via della squalifica per calcioscommesse, ndr). Serate come questa creeranno legami con lui e con i tifosi ancora più forti, sono davvero contento per lui a livello personale"