“Il fatto che oggi Giovanni Malagò mi giudichi un pregiudicato mi sorprende perché anche mesi fa ci siamo incontrati e abbracciati. Mi sembra che lui si debba difendere da un’accusa di corruzione, forse il delinquente è lui”. Lo ha detto all’ Ansa Enrico Preziosi, ex presidente del Genoa, definito un “pregiudicato” dal n.1 del Coni, secondo le intercettazioni risalenti al 2020 tra Malagò e Andrea Zappia , ex ad di Sky Italia, emerse sul quotidiano La Repubblica. Intercettazioni finite negli atti di un’inchiesta della procura di Milano sui diritti televisivi.

Preziosi prosegue: "Lui si erge a giudice di quello che noi siamo, visto che tira in ballo i presidenti della Serie A e anche Claudio Lotito. Non riesco a capire come possa fare così un essere umano, ci siamo rivisti tante volte e ci siamo sempre abbracciati, forse abbracciava un delinquente…”.